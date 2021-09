Justicia para Ximena: Lo que se sabe de la violenta muerte de joven de 23 años

El pasado lunes 20 de septiembre fue localizado el cuerpo de una joven mujer en el kilómetro 51 del libramiento de Barberena, Santa Rosa.

El cuerpo, con varios impactos de bala, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sin haber sido identificado.

Horas después, se confirmó que se trataba de Ximena Villela, de 23 años, originaria de Villa Nueva y donde fue vista por última vez junto con su pareja.

Según fuentes cercanas a la víctima, la vida de la joven estuvo marcada por relaciones sentimentales violentas y en varias ocasiones sufrió agresiones de gravedad.

A pesar de que las autoridades competentes no se han pronunciado en relación al seguimiento de la investigación por la muerte violenta de Villela, fuentes cercanas a la víctima aseguran que la actual pareja de Ximena se encuentra desaparecida y cerró sus cuentas de redes sociales.

Un testigo habría emitido su testimonio ante las autoridades, quien relató que notó que el copiloto del vehículo que venía frente a él, en ese tramo carretero, abrió la puerta del automotor en movimiento, por lo cual, el piloto se detuvo y la joven se bajó corriendo.

El hecho ocurrió en el sector donde fue localizado el cuerpo de Ximena.

Por medio de las redes sociales, usuarios piden justicia para Ximena y todas las mujeres que “salieron de casa y ya nunca volvieron”.

“Hoy le arrebataron la vida a mi prima Ximena, de la manera más brutal y cobarde, NO ES JUSTO! NO SE VALE,NADIE MERECE MORIR ASÍ! Justicia para todas las mujeres que hoy ya no están, para todas las mujeres que salieron de su casa y nunca volvieron #JusticiaParaXimena #NiUnaMenos”, detalla un familiar de la víctima.