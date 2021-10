México vs. Canadá: El “plato fuerte” en el Octogonal de Concacaf

Después de tomar un buen impulso en el inicio del Octogonal de la Concacaf, las selecciones de México y Canadá se enfrentarán este jueves, a las 19:40 horas (de Guatemala), en el estadio Azteca, en un partido clave por la cuarta fecha del tramo definitorio de la clasificación al Mundial de Catar.

El equipo azteca asumió el liderato del Octogonal con siete puntos y el equipo del país de la hoja de maple va segundo con cinco unidades.

Este será el tercer episodio entre ambas selecciones desde que son dirigidas por sus actuales entrenadores: el inglés John Herdman con Canadá y el argentino Gerardo Martino con México.

Los dos anteriores fueron en Copa Oro y el ‘Tricolor’ ganó ambos: 3-1 con tranquilidad en la fase de grupos de 2019 y 2-1 con serios apuros en las semifinales de 2021.

John Herdman asumió el mando de la selección canadiense en 2018 y desde entonces la ha dirigido en 30 partidos. Su balance es muy positivo con 22 triunfos, dos empates y seis derrota, y con 98 goles a favor por 22 en contra.

