VIDEO. Polémica entre Lazio e Inter y AC Milan líder en Serie A

El AC Milan es provisionalmente líder de la Serie A, este sábado al remontó un 0-2 en contra para imponerse (3-2) al Hellas Verona, mientras que la Lazio amargó el regreso al estadio Olímpico de Simone Inzagui, quien ahora es entrenador del Inter (3-1).

3️⃣ moments of joy to liven up your Sunday 🎉

3️⃣ momenti di gioia per ravvivare la vostra domenica 🎉 #MilanVerona #SempreMilan

Brought to you by @skrill pic.twitter.com/hQqFkSQpQN

— AC Milan (@acmilan) October 17, 2021