Juan Alfoso Baptista, actor de “Pasión de Gavilanes”, sufre parálisis facial

Juan Alfonso Baptista, quien le dio vida a Óscar Reyes en “Pasión de Gavilanes“, dio a conocer en una reciente entrevista que sufrió un accidente que le dejó el rostro afectado.

El actor sostuvo una entrevista con The Suso’s Showm. El venezolano dijo que una parálisis facial le provocó serios daños, este hecho ocurrió cuando apenas iniciaba su carrera en la actuación.

“Un día antes de terminar la grabación de A todo corazón, yo tenía mucho calor, estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo de que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y tome un vaso de agua y, cuando voy a tomar, se me cae el agua. Pensé: ‘Qué raro’. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba completamente paralizado”, expresó.

Para poder recuerparse, Juan Alfonso apodado “El Gato” tuvo que estar en terapias constantes alrededor de un año, debido a que su rostro quedó severamente dañado.

“Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así un poco raro, pero es por la parálisis”, dijo.

Esta fue una difícil situación para el famoso actor. Aunque los médicos no detectaron el motivo por lo que lo llevó a sufrir la parálisis, sin embargo, indicó que aparentemente ocurrió por un cambio abrupto que tuvo en la temperatura de su cuerpo.

“Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se me quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación”, enfatizó.

Tras pasar retirado de la actuación, pudo recuperarse y continuar con sus proyectos. Ahora, dio a conocer que ya se encuentra grabando para “Pasión de Gavilanes 2“.

Agradece la nueva oportunidad

El galán de telenovelas, ahora comenta en sus redes sociales que se encuentra agradecido con Dios y con la vida por esta nueva oportunidad.

“El tiempo no para!!! Disfruta cada segundo respirado!!! Homenajeando el privilegio otorgado de vivirlo..!!! Consciente-presente ♥️🦋🐈🪃 Somos espejos unos de otros”, comentó en sus redes sociales.

