“Mi hijo está en prisión y no le dan ni el desayuno”, dice mamá de Djokovic

Varias protestas se han desatado en Serbia en las últimas horas por parte de los fanáticos de Novak Djokovic que exigen su liberación. El tenista se encuentra retenido en un hotel para refugiados en Melbourne, Australia, luego de que su visa fue rechazada al llegar al país oceánico para disputar el primer Grand Slam del año.

La mamá de Djokovic, Diana, ha participado en las protestas para exigir la liberación de su hijo y recientemente tomó el micrófono para dar detalles de cómo se encuentra.

Hasta ahora había sido el padre del tenista, Srdjan Djokovic, el que había alzado la voz, pero ahora fue Diana la que reveló que pudo hablar con su hijo.

En pocas horas dará inicio la audiencia que definirá si la anulación de su visado es legítimo o si debe ser liberado para disputar el Abierto de Australia, pese a no estar vacunado contra el coronavirus.

Las palabra de Diana Djokovic

“(Djokovic) Decidió perseguir la justicia y la verdad que no es culpable de nada. Sí, lo que se suponía que debía hacer, lo hizo. Encontraron necesario encerrarlo. Donde está no está detenido, sino en prisión. ¡Ni siquiera le dan el desayuno! Hay almuerzo, hay cena y no hay nada para desayunar”, exclamó Diana frente a los fanáticos serbios que se reunieron en el centro de Belgrado, según el portal “Novosti”.

Nole fue recluido en un hotel para refugiados conocido como “el hotel del terror”, que ha recibido decenas de denuncias por parte de ex huéspedes quienes aseguraron recibir comida podrida y malos tratos constantes.

“Nada ni nadie puede separarnos. Gente, estemos juntos, y esa es la fuerza que Novak les pide. Armonía y amor. Saludos de toda la familia Novak, de la familia Djokovic, porque todos ustedes son su familia”, expresó por su parte el padre del deportista.

