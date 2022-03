VIDEO. Ilusión en las jugadoras Sub-20 de Guatemala por su primer pase a octavos en un premundial

Al finalizar el encuentro que terminó en empate 1-1 entre las selecciones femeninas Sub-20 de Guatemala y Haiti, tres jugadoras nacionales hablaron en rueda de prensa posterior al partido que le dio la primera clasificación a octavos de final a Guatemala.

Celsa Cruz

Celsa Cruz, quien ya ha tenido representación con selección mayor y fue la anotadora del tanto nacional, mostró sus ganas de competir y lamentó no haber conseguido la victoria, pero se muestra ilusionada por el pase a la siguiente ronda y con el proyecto de selección.

“Queríamos la victoria para pasar de mejor manera a octavos, pero aunque no se dio, estamos felices por el logro de pasar a octavos”, comentó.

Ilusionada por el crecimiento del fútbol femenino en Guatemala, Cruz comentó que “me siento ilusionada por representar a la selección y de haber conseguido por primera vez la clasificación a octavos”, expresó.

#SeleSub20Fem 🎙️Celsa Cruz "No se nos dio la victoria que queríamos, pero muy felices por clasificar a octavos. Estamos haciendo historia" #VamosChicas 👏🇬🇹⚽💪 pic.twitter.com/jfpNkR0PZU — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 1, 2022

Elisa Texaj

La jugadora nacional, se mostró ambiciosa de cara al torneo en el que espera una buena participación de Guatemala. “Todavía falta un paso más para poder disfrutar más, nosotras venimos para llegar hasta la final”, comentó Texaj.

La diabetes y el fútbol

Texaj, sufre de diabetes, pero esta condición no le impide ser parte de proyectos de selección nacional y dijo sentirse motivada para seguir por mucho tiempo dentro de los terrenos de juego. “La diabetes junto al deporte han sido mis mejores amigas”, comentó la nacional.

“Gracias al deporte he mantenido una buena relación con mi enfermedad y me motiva a ser mejor dentro del campo para demostrar que no por tener una enfermedad no se puede hacer las cosas”, agregó.

Guatemala jugó 13 minutos con una futbolista menos

Por la expulsión de Lesly Ventura, el combinado nacional se quedó un tramo del partido con inferioridad de jugadoras en el terreno de juego, por lo que, las direcciones desde el banquillo de Edy Espinoza fueron resaltadas por Celsa y Elisa para lograr aguantar el marcador.

“La verdad estuvimos muy concentradas y le agradecemos al cuerpo técnico por guiarnos bien, ya que, teníamos una jugadora menos”, comentó Celsa Cruz.

“La unión fue importante debido a la expulsión de nuestra compañera, pero el cuerpo técnico supo que hacer y ahí se vio el resultado”, dijo Elisa Texaj.

Las nacionales esperan el apoyo de Guatemala

Dina Polanco, la volante de 16 años, se mostró contenta por lograr el resultado en un partido en el que “dimos lo mejor de todas”.

Además añadió un mensaje a la afición guatemalteca durante su camino al sueño mundialista. Espero que la gente siga con nosotros porque creo que lograremos cosas grandes”, concluyó.