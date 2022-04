Madre acusada ahorcar a sus hijos: ató los cuerpos entre sí por el cuello, piernas y brazos

Una mujer es acusada de matar a sus dos hijos en una vivienda en Miami, Florida, Estados Unidos (EE.UU.). De acuerdo con las autoridades, los ahorcó con una cinta y luego ató los cuerpos entre sí por el cuello, piernas y brazos. La policía descubrió los cadáveres de Laura y Jeffrey Belval, de 5 y 3 años, respectivamente, en el interior de una vivienda.

La sospechosa de asesinarlos, Odette Joassaint, de 41, indicó a oficiales: “Vengan a buscarlos, ya no los quiero”. La mujer alegadamente le confesó a los agentes que estranguló a los menores.

BREAKING: Miami PD arrested this mom, accused of killing her two young kids in Little Haiti last night.

Police said they found the 5yo and 3yo children tied up in a bedroom.

Odette Joassaint, 41, reportedly told police “Come and get them. I don’t want them anymore.”@CBSMiami pic.twitter.com/3rRNDBjJHn

— Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) April 13, 2022