Sánchez: “Este ascenso no es una revancha, lo tomo como un regalo de Dios”

Este sábado se disputó el juego por el ascenso a Liga Nacional entre Marquense y Xinabajul, el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala albergó el encuentro por el segundo boleto a la categoría mayor del futbol guatemalteco.

Con una solitaria anotación de Gerson Tinoco en los minutos finales del encuentro, la ‘X’ derrotó a Marquense y logra el anhelado ascenso a Liga Nacional que se les había resistido en años anteriores.

Liborio Sánchez, experimentado guardameta mexicano, dio sus impresiones en la pantalla de Tigo Sports tras lograr el ascenso a Liga Nacional con Xinabajul-Huehue.

“Solo nuestros compañeros y nuestras familias saben todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, nos los merecíamos, trabajamos por esto, luchamos, lo anhelamos”, indicó el mexicano.

“El futbol da revanchas, pero yo no lo tomo como una revancha, lo tomo como un regalo de Dios, Dios siempre ha estado conmigo, siempre está en las buenas y en las malas”, acotó el guardameta de Xinabajul.

Sánchez, ya conoce lo que es estar en Liga Nacional, pues tuvo paso por Chiantla y Deportivo Iztapa, el mexicano destacó que la experiencia debe pesar en estos partidos, además aprovechó para enviarle un mensaje a sus críticos.

“En estos partidos uno tiene que sacar su experiencia, 17 años jugando bendito sea Dios sin parar, uno tiene que ser el pilar para estos muchachos para que sepan que acá estamos y que acá no va a pasar nada, se los dije antes de entrar a la cancha”, expresó el guardameta mexicano.

“Este ascenso primeramente, se lo dedico a Dios, a mis padres, a mi esposa, a mis hijas, a la afición, pero sobretodo a toda esa gente que no creía en mí, a toda esa gente que me enviaba todos los días malos mensajes y malos comentarios, gracias por que me motivaron para ascender a este equipo”, concluyó.