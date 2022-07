FOTOS: NASA revela nuevas imágenes captadas con el telescopio espacial James Webb

La NASA reveló el martes una oleada de nuevas imágenes tomadas con el telescopio espacial James Webb, el observatorio más potente que se ha puesto en órbita. “Esta mañana, gente de todo el planeta va a ver las imágenes captadas por este telescopio, y cada imagen es un nuevo descubrimiento (…) Cada una de ellas dará a la humanidad una visión del universo que nunca antes hemos visto”, dijo previamente Bill Nelson, administrador de la NASA.

Una de las fotos mostró el vapor de agua en la atmósfera de un lejano planeta gaseoso. La espectroscopia (un análisis de la luz que revela información detallada) sirvió para estudiar el planeta WASP-96 b, descubierto en 2014. A casi 1 mil 150 años luz de la Tierra, WASP-96 b tiene aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter y gira alrededor de su estrella en solo 3.4 días.

“Hemos visto el efecto de lo que ocurre cuando un planeta y su atmósfera pasan por delante de la estrella, y la luz de la estrella se filtra a través de la atmósfera, y se puede descomponer en longitudes de onda de luz”, dijo Knicole Colon, de la NASA. “Se ven protuberancias y agitaciones que indican la presencia de vapor de agua en la atmósfera del planeta”, añadió.

La nebulosa Carina es otros de los objetivos que se están observando. Esta nebulosa se conoce por sus imponentes pilares, entre los que se encuentra la “Montaña Mística”, un pináculo cósmico de tres años luz de altura capturado en una imagen icónica por el Hubble, el telescopio anterior al Webb.

También se mostraron imágenes de la nebulosa planetaria del Anillo del Sur. Las fotos captadas por el telescopio revelaron una estrella moribunda cubierta por polvo y capas de luz. Además, Webb miró a través del espeso polvo espacial del Quinteto de Stephan, un cúmulo de galaxias con enormes ondas de choque y regiones de brotes estelares.

El lunes, el telescopio reveló la imagen del universo primitivo más clara hasta la fecha, que se remonta a 13 mil millones de años. Conocido como el Primer Campo Profundo del Webb, muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723. Este actúa como una lente gravitacional, desviando la luz de las galaxias más lejanas que se encuentran detrás de él hacia el observatorio, en un efecto de aumento cósmico.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022