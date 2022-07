Ana Lucía Martínez cambiará de equipo en el futbol italiano

Ana Lucía Martínez, ha sido la futbolista guatemalteca más constante en el futbol europeo durante los últimos años, en la última temporada jugó en la Sampdoria Femenino.

La talentosa futbolista también ha tenido una larga trayectoria en el futbol español con el Rayo Vallecano, Sporting de Huelva y Madrid CFF, en Italia también tuvo pasos por la Roma y el Napoli Femenino.

Tras un año en la Sampdoria, ‘Analu‘ puso fin a su etapa en el equipo genovés y tendrá nuevo equipo en la Serie A femenina de Italia, información que confirmó en el programa ‘Super Deportivo’ de Emisoras Unidas.

Día Internacional del Fútbol Femenino 🫶🏼🤩⚽️ pic.twitter.com/0nJnhnJRJW — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) May 23, 2022

Cambios de aires en el futbol italiano

En diálogo con las voces del Mejor Equipo en el ‘Súper Deportivo’, la futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez confirmó que tendrá nuevo equipo en el futbol italiano, siempre en la Serie A.

“Este fin de semana empezaré la pretemporada con mi nuevo equipo, seguiré en la Serie A, el tema de selección quedó atrás, tengo que seguir disfrutando del futbol, contenta de la evolución del futbol femenino, me sigo dando a conocer en Italia, espero seguir disfrutando, me encanta entrenar, jugar, orgullosa de siempre representar a mi país”, expresó ‘Analu’.

“Va a ser un equipo del mismo nivel, llego en un momento para ganar confianza y jugar, será un equipo donde pueda aportar y jugar, el sistema del entrenador se adapta a mi posición”, explicó la futbolista guatemalteca.

¿Estuvo pendiente de la Selección sub-20?

La clasificación fue muy importante porque nos pone en el mapa, espero que se les abran más oportunidades a los seleccionados, yo siempre estoy pendiente de la selección como una aficionada más, es un triunfo del país, es un triunfo del futbol.

Qué bonito es el fútbol !! Increíble lo que hizo esta selección !!! Vamooooos al mundial!!!! 🇬🇹🙌🏼🙏🏼😭 Graciaaaaas sub-20 y todos los que hicieron esto posible!!! — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) June 30, 2022

¿Le gustaría ser entrenadora?

La posibilidad de ser entrenadora no la descarto, pero me veo más como administradora del deporte, me quiero enfocar más en la parte administrativa, me gustaría desarrollarme en esa área, no he estudiado para entrenadora, tengo el nivel 1, pero siempre es importante aprender.

Compartió con algunas empresas su historia de superación…

Tuve el acercamiento de algunas empresas para compartir mi historia, la gente no se da cuenta a través de redes sociales de cómo uno llegó hasta acá, por eso hago el llamado a las empresas y equipos que conozcan mi historia e inspirar a nuevas generaciones, sigue abierta la invitación a través de modalidad virtual.

Si desean que comparta mi historia a través de una charla motivacional (presencial o virtual) en sus empresas, lugares de trabajo, equipos, academias, etc. Pueden pedir información al 📩 [email protected] 🤩 pic.twitter.com/aSUkCeJzNf — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) June 10, 2022

¿Qué opina de que Guatemala tendrá entrenadora en la selección femenina?

Creo que será un cambio importante sobre como se ve el futbol en Guatemala, será importante una entrenadora en selección nacional, hay que demostrar que nosotros también podemos ser líderes, tiene que llegar una persona con conocimiento, que sepa como ha evolucionado el futbol femenino, quien llegue espero que tenga el deseo de mejorar las cosas, no hemos tenido el desarrollo como otros países, espero que quien llegue aporte lo mejor, y espero mantener un buen nivel para poder aportar a Selección.

¿Ya está superado el tema tras no ser convocada para el Premundial?

Fue un momento difícil, pero de aprendizaje, duele ver como un país le de la espalda a uno, en uno de los mejores momentos de mi carrera no estuve en selección, me dolieron las formas, me tocó aprender y pues de mi parte siempre habrá respeto a la federación y cuerpo técnico, pero estoy tranquila porque sé que no tuvo que ver con mi rendimiento o comportamiento.

Ahí me metería a terreno desconocido, creo que fue más decisión técnica, desconozco los motivos, pero los responsables fueron Mincho y Espinoza.