“Jugaremos en Atlanta y California”, confirma Rafael Loredo

El mexicano, Rafael Loredo, confirmó que la selección Sub-20 de Guatemala viajará pronto a los Estados Unidos para sostener algunos amistosos en Atlanta y California, como parte de su preparación para el Mundial de Indonesia.

“El 26 saldremos a Estados Unidos, jugaremos en Atlanta y California y regresamos el 7 de agosto. Vamos a llevar a 24 jugadores, 3 porteros y 21 de cancha, y luego tendremos nuestro microciclo en Guatemala”, confirmó Loredo al departamento de prensa de la Fedefut.

El mexicano también dijo que continuará en busca de jugadores para la Sub-20. “Haremos visorias en Guatemala y a nivel internacional, así, los jugadores que no pudimos ver puedan mostrar su mejor nivel y puedan ser seleccionados”, agregó.

También confirmó que a Estados Unidos llevará a algunos jugadores que por poco no fueron al Premundial, “pero hicieron todo el proceso con nosotros y vienen muy buen nivel. Además, todos estamos en lo dicho, empezamos de nuevo. Ya ganamos el derechoa a estar en el Mundial, ahora debemos no solo mantener un buen nivel futbolístico si no mejorarlo para poder competir en el Mundial”, señaló.

Campamentos para la Sub-20

“También estamos viendo la posibilidad de hacer algunos campamentos de preparación antes de que termine el año, uno podría ser en Estados Unidos o en México y el otro tal vez en Sudamérica”, dijo.

Y recordó el papel de su equipo en el Premundial. “Canadá, Panamá y México eran favoritos y con lo que teníamos logramos nivelar y después superarlos, esa es una gran satisfacción y que ahora estén dispuestos a recibirnos en su casa, habla bien de nosotros”, expresó Loredo, quien espera sostener fogueos con equipos de nivel este año y el próximo, ante selecciones.

Sobre las oportunidades de los seleccionados en Liga Nacional, dijo que en la azul y blanco juvenil hay “3 o 4 jugadores de nosotros tienen una capacidad futbolística muy alta, espero que pronto los podamos ver en la categoría mayor jugando y también en selección nacional. Con el buen nivel que mostraron en el Premundial deben regresar a sus equipos, ganarse la confianza de sus compañeros y del técnico para que los tomen en cuenta”, finalizó.