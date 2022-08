El astro Karim Benzema se fijó como reto mejorar incluso lo conseguido la temporada anterior, así lo dio a conocer en Kelsinki en la víspera del partido entre el Real Madrid y el Frankfurt por la Supercopa de Europa.

Benzema (34 años) condujo al Real Madrid a los títulos en la Liga española y en la Liga de Campeones. En ambos torneos fue además el máximo goleador, con 27 y 15 tantos respectivamente.

Su nombre suena con insistencia para el próximo Balón de Oro, ¿pero se siente Benzema el mejor jugador del mundo actualmente?

“Yo no estoy en si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor del mundo. Mi nivel tiene que ir para arriba cada temporada. No sabría decir si soy el mejor, hay gente para decir eso. Yo solo estoy concentrado para ayudar al equipo al máximo”, dijo a la prensa internacional en la capital finlandesa.

“Tras la salida de Cristiano (Ronaldo, en 2018 rumbo a la Juventus) es cierto que yo marqué más goles. Cuando estaba él, yo estaba en otro tipo de juego. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo. Cuando él se fue llegó el momento para cambiar mi juego y mi ambición. Por el momento lo hago bien”, sonrió.

Tras la marcha del brasileño Marcelo, Benzema, que llegó en 2009 al Santiago Bernabéu, ha sido elevado a primer capitán del equipo.

“No era algo en lo que pudiera pensar cuando llegué, que tenía 21 años. Lo que tenía en la cabeza entonces era ganar, ganar la Champions, triunfar, ganar trofeos. Hoy que soy primer capitán me siento feliz, muy orgulloso”, declaró.

Su compañero croata Luka Modric, que también compareció ante los medios, alabó las cualidades del atacante francés.

“Cuando empiezas a entrenar con él ves que es un jugador único, diferente, un talento impresionante. Me alegro de que todo el mundo valore ahora lo que yo ya sabía”, dijo.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró por su parte que Benzema no tiene ahora rival en su puesto.

“Sustituir a Karim en este momento es imposible en el mundo. Si se nos resfría, entonces tendremos que adaptarnos”, sonrió el técnico italiano al ser preguntado si se planteaba buscar refuerzos en ataque.

*Información de AFP