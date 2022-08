Contreras: “Mañana será una prueba más que nos dará el futbol”

Previo a uno de los primeros partidos más importantes de lo que va de temporada para Comunicaciones, el capitán albo José Manuel Contreras compadeció en conferencia de prensa previa al duelo de vuelta de octavos de final de Liga Concacaf ante el Diriangén de este martes a las 20:30 horas. La llave llega con ventaja de 1-0 para los nicaragüenses, quienes serán locales, y buscarán dar la campanada ante el vigente campeón.

Comunicaciones sigue sin encontrar su mejor forma en la temporada, en la cual no han ganado en Liga Concacaf y en la competición doméstica en la que son octavos con 7 puntos en 6 fechas, cabe resaltar que solo han obtenido un triunfo en lo que va de temporada. El cuadro visitante espera un buen duelo este martes y luchar por el pase, en lo que los jugadores relatan será un estadio en buenas condiciones.

José Manuel Contreras, quien es un fijo en los esquemas de Willy Olivera, habló sobre la presión con la que llega el club y los jugadores, el estado de forma en la que llegan tras una semana complicada entre el duelo de ida y el Clásico 323.

Las palabras del “Moyo”

“Venimos bien más allá de la semana cargada por la ida y el Clásico. Hemos tenido todas las herramientas para recuperarnos bien y ojalá lo podremos mostrar mañana”, inició el capitán crema. “Es una cancha linda y esperemos hacer buen futbol”, agregó Contreras..

-->

La presión…

“En Comunicaciones siempre habrá presión, venimos de ganar dos torneo y hemos recibido fuertes criticas por el inicio de la temporada, te van a exigir ganar siempre. Desde el primer día que llegué ha sido así. El equipo sabe lo que es llevar el escudo de Comunicaciones y mañana tenemos la oportunidad de regresar con el pase a casa”, expresó.

La llave ante Diriangén, una oportunidad de ser felices…

“Sí, no hemos tenido el mejor inicio en lo nacional y el martes no tuvimos el resultado esperado. Son cosas de futbol y debemos aceptarlas, ya no ganamos nada recriminando sino corrigiendo. Mañana será una prueba más que nos dará el futbol”, concluyó.