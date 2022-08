A Chris Rock le ofrecen conducir la ceremonia de los Oscar y esto respondió

El actor de comedia, Chris Rock, dijo la noche del domingo, 28 de agosto de 2022, que la Academia del cine de Hollywood le ofreció conducir la ceremonia de los Oscar 2023. Sin embargo, los premios no son los mismos desde que el 27 de marzo, cuando Will Smith se levantó de su asiento en plena gala para abofetear a Rock por un chiste de su esposa, Jada Pinkett Amith.

El comediante, quien lleva meses llenando teatros con sus monólogos, aseguró a su público en Phoenix, que declinó la oferta. Esta no es la única que le ha llegado tras el momento de violencia que opacó la entrega de premios. Rock también afirmó que una empresa, que no reveló, le propuso hacer un anuncio para el Super Bowl que se jugará en Arizona en febrero de 2023. A esto también dijo que no.

Ya en mayo corría el rumor de que la Academia había ofrecido al actor conducir los Oscar del próximo año como una forma de reconocerle su temple sobre el escenario tras el golpe de Smith. Ninguna de las partes había confirmado antes esta propuesta, pero Rock habló de ella brevemente sobre el escenario del teatro Arizona Financial, de acuerdo al diario Arizona Central.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Rock (@chrisrock)

¿Por qué no aceptó?

Según este medio, Rock estima que volver a la gala sería como regresar a una escena del crimen. Comparó la situación al célebre caso de OJ Simpson, el jugador de fútbol americano acusado de matar a su exesposa, Nicole Brown Simpson y a su amigo, Ron Goldman, un mesero en un restaurante italiano de la zona de Brentwood, en Los Ángeles.

Este doble homicidio se originó en el restaurante Mezzaluna, donde Nicole cenó la noche en que fue asesinada, en junio de 1994. Supuestamente, dejó sus lentes en el restaurante y Goldman, de 25 años, fue a su casa para devolvérselos. Horas después, ambos serían hallados muertos en la residencia de Brown. “Sería como pedirle a Nicole ir de vuelta al restaurante”, bromeó Rock.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

Smith rompió su silencio a finales de julio. La estrella, que ganó el premio a Mejor Actor la misma noche del exabrupto, publicó en sus redes sociales un video con una nueva disculpa para Rock. “Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para que lo hablemos”, afirmó el artista, quien fue suspendido por 10 años de cualquier evento organizado por la Academia del cine. “Estoy profundamente arrepentido, y estoy intentando estar arrepentido sin sentir vergüenza de mí mismo. Soy humano, cometí un error y estoy intentando no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, asegura el actor, quien respondió algunas preguntas en un fragmento publicado en Instagram y YouTube de seis minutos de duración.

Rock recordó a sus espectadores que Will Smith, quien mide más de 1.80, encarnó a la leyenda del box Muhammad Ali para la pantalla grande. “Es más grande que yo… el Gobierno de nevada no permitiría una pelea entre Will Smith y yo”, añadió el humorista en referencia a Las Vegas, donde se celebran las grandes peleas de box en Estados Unidos.