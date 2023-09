Nathaniel Méndez-Laing brilló en el triunfo del Derby County ante Carlisle United

El futbolista guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing volvió a ser protagonista en la reciente victoria del Derby County ante el Carlisle United, demostrando una vez más por qué es una pieza fundamental en el once titular de su equipo. En un partido que culminó con un marcador de 0-2 a favor del Derby County, Méndez-Laing deslumbró con su desempeño en el campo de juego.

El primer acto de Méndez-Laing en este emocionante partido fue su asistencia magistral para el primer gol del Derby County. Apenas transcurridos los minutos iniciales, Méndez-Laing ejecutó un preciso pase antes que se fuera por la línea de fondo que encontró a James Collins dentro del área. Collins no desaprovechó la oportunidad y, con un certero remate, envió el balón al fondo de las redes, abriendo así el marcador a favor de su equipo.

A brace from James Collins fires us to three points and takes him to 200 goals in club football! 🤩#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/8JZR23srev

— Derby County (@dcfcofficial) September 23, 2023