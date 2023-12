Expareja de Matthew Perry pide indagar actitudes sospechosas de doctores del famoso actor

Matthew Perry fue encontrado sin vida en su jacuzzi el pasado 28 de octubre, por lo que las investigaciones en torno a su fallecimiento comenzaron hace unos días. Según los informes, la causa de la muerte del famoso actor de Friends habría sido accidental.

El report del departamento médico forense de Los Ángeles, dice que el actor murió ahogado por accidente. Lo anterior derivado que consumió una fuerte cantidad de katamina, un anestésico de efecto rápido y sedante en operaciones menores.

Katy Edwads y Perry tuvieron un romance en el 2011. Debido a esta situación, la expareja de Perry decidió romper el silencio respecto a los restulados de la autopsia. La mujer aseguró que el famoso no pudo haber conseguido la dosis de ketamina en alguna farmacia.

Además, sugirió que alguno de sus doctores se al recetó y pudo haber hecho que el actor volviera a recaer en las adicciones.

“Estoy bastante segura que el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un consultorio médico contaban cómo mantenerse sobrio”, detalló la mujer.

Asimismo, agregó: “En su cerebro no es lo mismo que salir a la calle a comprar crack o heroína. Ese probablemente fue el trampolín para volver a consumir drogas”.

Expareja de Matthew Perry no se sorprendió con resultados…

Edwards confesó que no se sorprendió por la autopsia, sino todo lo contrario, por lo que pide que sean investigados los doctores. “No me sorprendió cuando apareció el informe del médico forense. Ya sabía lo que era, así que no me sorprendió”, declaró.

Además, añadió: “Creo que los doctores que trabajaron con Matthew deberían de ser investigados”. Finalmente, apuntó que en sus últimas publicaciones en las redes indicaban una posible recaída en el actor.

“Podía verlo a leguas, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba”, puntualizó.