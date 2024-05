Primer ministro eslovaco, Robert Fico, está fuera de peligro tras intento de asesinato

La vida del primer ministro eslovaco, Robert Fico, ya no corre peligro, aseguró este domingo su viceprimer ministro, Robert Kalinak, tras el intento de asesinato que sufrió esta semana.

Fico, de 59 años, está hospitalizado desde el miércoles, cuando un hombre le disparó cuatro veces, una de ellas en el abdomen.

El premier eslovaco fue sometido a una operación de cinco horas el miércoles y a otra de dos horas el viernes.

El presunto autor de los disparos, identificado por los medios de comunicación eslovacos como el poeta Juraj Cintula, de 71 años, fue acusado de intento de asesinato premeditado y el sábado fue puesto en prisión preventiva. Fico fue baleado cuando iba a saludar a sus partidarios tras una reunión del gobierno en la ciudad minera de Handlova, en el centro del país.

Slovak Prime Minister Robert Fico, who was shot four days ago, is out of danger, but still in serious condition, his deputy said pic.twitter.com/9f6dIT7FlO

— Reuters (@Reuters) May 19, 2024