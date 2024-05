Jennifer López llega a México en sexy atuendo sin sostén y transparente

En medio de rumores de separación de Ben Affleck, Jennifer López enamoró a sus miles de fans al llegar deslumbrante y bella a la Ciudad de México, sin su esposo.

La cantante visitó la ciudad como parte de su gira promocional de su nueva película ‘Atlas’ de Netflix. Los fans se dieron cita 10 horas antes del evento para poder obtener un buen lugar y estar lo más cerca de ella.

Finalmente la espera terminó y JLo se mostró bastante accesible con los fans al otorgar fotos y autógrafos para todos. Como era de esperarse, arrancó miles de suspiros con su sensualidad.

Crowd at the Mexico premiere of ‘Altas’ screaming JLo’s name. pic.twitter.com/z3XTzzKy9K

— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) May 22, 2024