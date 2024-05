Piratas del caribe: Revelan que Johnny Depp podría estar en la nueva película

Tras una última entrega estrenada en salas de cine en 2017, Disney se prepara para relanzar la franquicia de Piratas del Caribe (Pirates of the Caribbean).

En marzo pasado, el legendario productor de la saga, Jerry Bruckheimer, adelantó que esta nueva película (que todavía no tiene título) se trataría de un reinicio completo que introduciría a nuevos personajes.

Esto parecía descartar un posible regreso de Johnny Depp retomando su icónico papel de Jack Sparrow.

Sin embargo, el ejecutivo volvió a arrojar luz sobre el tema en una reciente interacción con la prensa y reveló que, aunque todavía no hay nada definido, estuvo conversaciones con el actor.

“Si dependiera de mí, por supuesto. Me encanta contar con Depp”, afirmó. “Es un gran actor y un buen amigo. Desde luego he hablado con él, pero ya veremos qué pasa”, añadió.

El deseo de Jerry Bruckheimer

No se trata de la primera vez que el productor expresa su interés por el regreso de Johnny a la franquicia. Él habló anteriormente sobre unir esfuerzos para que el intérprete tenga algún nivel de participación.

“Todos estamos trabajando en ello. Veremos cómo sale. Pero estamos muy ilusionados. Creo que tendremos un gran guión. Y nos estamos acercando”. Y continuó: “Me encantaría. Me encantaría que saliera en la película. Eso es todo lo que puedo decirte”.

🇦🇺 | DE ARCHIVO En julio de 2015, Johnny Depp visitó un hospital infantil en Australia disfrazado de Jack Sparrow, mientras tomaba un descanso de la filmación de "Piratas del Caribe". Los niños no podían estar más felices de ver al icónico pirata. pic.twitter.com/uL3eHDo4JM — UHN Plus (@UHN_Plus) May 22, 2024

Cabe recordar que relación entre Disney y Johnny Depp se fracturó años atrás en el marco de las batallas legales del actor con su exesposa Amber Heard.

En los años posteriores, Depp se mostró poco receptivo a la posibilidad de regresar a trabajar con la compañía, aunque ha habido rumores que apuntan a que su postura ha cambiado.

Por el momento, lo nuevo de Piratas del Caribe se encuentra en plan de desarrollo y todavía no se han anunciado de manera oficial que talentos estarán involucrados. El guion esta siendo trabajado por el veterano de la saga Ted Elliot y Craig Mazin, conocido por su trabajo en Chernobyl y la serie de The Last of Us.