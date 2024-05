Actriz aprovecha error y paga un Mercedes Benz en 70 mil pesos mexicanos

Una actriz española ha estado ocupando los titulares en medios mexicanos tras volverse viral al lograr adquirir un Mercedes Benz a un precio extraordinariamente bajo.

Raquel Martínez logró adquirir el famoso auto lujoso a un precio de 68 mil 519 pesos. Este valor está considerablemente por debajo del precio real del vehículo.

Según lo publicado hace unos días por ‘Mami Ra’, como se hace llamar en su perfil de ‘X’, el costo del vehículo en el portal web, era de casi 70 mil pesos, cuando el precio real por el modelo AMG A 35 4MATIC, es de 89 mil 500 dólares, alrededor de 1 millón y medio de pesos mexicanos.

Ante esta situación, decidió presentar su caso ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) con la esperanza de que la compañía automotriz respete el precio anunciado y le permita hacerse con el automóvil a ese valor.

Sin embargo, luego de que publicara su deseo de comprar el auto en el valor ofertado, le llovieron una serie de críticas, por lo cual pidió respeto a su proceso de defender sus derechos.

Fue a través de su cuenta de X, en donde la actriz no pudo contener su enojo y enlistó algunas razones por las que su accionar no era ningún delito.

“¿Recuerdan lo que pasó en #Cartier? Anoche curoseando carros me pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tiene el código QR que me mantiene la oferta por varios meses … @Profeco ¿qué procede? Deberían venderme el carro a este precio?, pidió en sus redes.

Además, informó que han sido muchas personas las que la han estado acosando en las redes sociales.

“Llevo varias semanas viendo carros para comprar. No es culpa mía ni de ningún consumidor, ni un delito ver un precio online, sea cual sea el precio; no es delito ir a un concesionario que te queda a 10 minutos caminando a preguntar por esa oferta que página oficial te lanza; no es delito ni mi culpa que se me explique que podría exigir ese precio a la marca”, escribió.