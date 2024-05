Tras dos años preso, Raphy Pina regresa junto a Natti Natasha y su hija

Después de más de dos años en prisión, Raphy Pina ha recuperado su libertad y por fin logró reunirse con Natti Natasha y con su hija Vida.

A través des u canal de difusión en Instagram, el productor musical compartió la emocionante noticia de estar viviendo junto a sus seres queridos nuevamente.

Sin embargo, si bien recuperó su libertad, aún se encuentra bajo la custodia federal del BOP (Home Confinement) y tiene restricciones para hacer apariciones en las redes sociales.

Aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no se me permite presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, indicó.