Exprocurador Jordán Rodas apelará resolución que confirma su orden de captura

La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal rechazó en definitiva una solicitud de amparo que fue planteada por el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, con la cual pretendía revertir la orden de captura que se giró en su contra dentro del caso “Toma de la Usac: Botín Político”.

El exmagistrado de conciencia aseguró no sentirse sorprendido, pues indicó que conoce el grado de corrupción que prevalece en el sistema de justicia. En su opinión, la Sala Segunda es una muestra de ello, por lo que consideró que se debe recordar con nombres y apellidos a los responsables de esa decisión, los jueces Horacio Sánchez, Ernesto Corzantes y Gloria Suchité.

“Ellos seguramente están interesados en ser reelectos como magistrados para mantener la impunidad que lamentablemente prevalece, por eso es importante seguir luchando y agotar el estado de derecho”, expresó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

"El exilio no es nada fácil, pero afortunadamente he coincidido con otros actores para denunciar lo que está pasando en Guatemala (…) La incertidumbre es una constante en el exilio. No me canso de trabajar por una…"

Agregó que, a la brevedad posible, presentará la apelación correspondiente ante la Corte de Constitucionalidad porque, según sus palabras, es “una vergüenza” que se siga validando la resolución del juez Víctor Cruz, a quien calificó como corrupto y poco democrático. Aseguró que esto no es algo que él personalmente considere, sino que se refleja al estar incluido en la lista Engel.

Según detalló el entrevistado, Cruz resolvió en casi media hora emitir órdenes de aprehensión de 27 personas sin analizar el contexto. Resaltó que incluso la misma Corte Suprema de Justicia confirmó que se trata de un caso espurio y político, al declarar in limine las solicitudes de retiro de antejuicio presentadas contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.

“En esa misma causa estoy yo, criminalizados por querer tener una universidad autónoma, no corrupta. Tenemos que recuperar la San Carlos”, enfatizó.

¿El exprocurador tiene previsto regresar a Guatemala?

Rodas compartió que continúa fuera de Guatemala. Inicialmente, desde su salida del país, estuvo en España y ahora se trasladó a otro territorio, del cual no brindó mayores detalles.

“Ya cambié de destino, afortunadamente estoy más cerca. Pero la incertidumbre es la constante en el exilio. Afortunadamente estoy aprendiendo nuevos conocimientos, nuevos contactos para trabajar por una Guatemala mejor desde afuera”, dijo.

Acerca de cómo se sostiene en el extranjero, indicó que desde agosto de 2023 cuenta con una beca para defensores de la democracia y contra la corrupción, misma que tiene vigencia de un año.

Expuso que actualmente tiene ofertas de ONG internacionales, tanto en este continente de América como en Europa, situación que se encuentra analizando y espera tomar la mejor decisión próximamente.

Al preguntarle de qué depende que vuelva a Guatemala, expresó: “Que el Estado no me siga criminalizando”. “(…) Si tuviera garantizado un juicio libre, con respeto de garantías constitucionales, lógicamente me presentaría. Yo quisiera estar en Guatemala”.