Thiago Motta es nuevo entrenador de la Juventus

En una decisión que promete revitalizar la estructura técnica del equipo, la Juventus de Turín ha confirmado el fichaje del italobrasileño Thiago Motta como nuevo entrenador del club por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2027. Este anuncio, realizado oficialmente este miércoles, marca el inicio de una nueva era para la ‘Vecchia Signora’, tras la salida de Massimiliano Allegri.

Thiago Motta, conocido por su inteligencia táctica y su capacidad de liderazgo, llega a la Juventus tras un notable desempeño al frente del Bolonia. En la temporada reciente, Motta logró un hito histórico al devolver al Bolonia a la Liga de Campeones después de 60 años, demostrando su habilidad para gestionar equipos y maximizar su potencial. Este logro no pasó desapercibido para la directiva de la Juventus, que vio en Motta la figura ideal para conducir al equipo hacia nuevos éxitos.

“La Juventus se complace en anunciar a Thiago Motta como nuevo entrenador del primer equipo. El italo-brasileño ha firmado un acuerdo con el club hasta el 30 de junio de 2027”, informó la Juventus en una nota oficial.

Motta sustituye a Massimiliano Allegri, quien dejó el club tras un episodio de enfado desmedido en la final de la Copa Italia, a pesar de haber ganado ante el Atalanta. Allegri, quien tuvo una carrera exitosa con la Juventus, dejó un legado de títulos y consistencia, pero su salida abrupta abrió la puerta para un cambio que muchos consideraban necesario.

En sus primeras declaraciones como entrenador de la Juventus, Motta expresó su entusiasmo y compromiso: “Estoy muy feliz de empezar un nuevo capítulo al frente de un gran club como el Juventus. Agradezco a los propietarios y a la dirección, que pueden estar seguros de mi ambición de mantener la bandera del Juventus en alto y complacer a los aficionados”.

Thiago Motta es conocido por su filosofía de juego innovadora. Durante su tiempo en el Bolonia, implementó un estilo basado en la posesión del balón, el juego ofensivo y una defensa organizada. Su enfoque táctico ha sido comparado con el de entrenadores de élite como Pep Guardiola y Jürgen Klopp, lo que genera grandes expectativas entre los seguidores de la Juventus.

La llegada de Motta podría significar un cambio significativo en la forma en que la Juventus aborda sus partidos. Su énfasis en el juego colectivo y en la presión alta promete un fútbol más dinámico y atractivo, algo que podría revitalizar al equipo y atraer a nuevos aficionados.

