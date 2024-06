Fallece Willie Mays, legendario jugador de beisbol

El mundo del béisbol está de luto tras el anuncio del fallecimiento de Willie Mays, una de las figuras más icónicas y queridas del deporte. Este martes, los Gigantes de San Francisco confirmaron la triste noticia a través de un comunicado en la red social “X”, donde anunciaron que Mays falleció pacíficamente a la edad de 93 años.

Willie Mays no solo fue un jugador extraordinario; fue un símbolo de excelencia y dedicación. Nacido el 6 de mayo de 1931 en Westfield, Alabama, Mays mostró desde joven su talento innato para el béisbol. Comenzó su carrera profesional con los Birmingham Black Barons de las Ligas Negras antes de hacer su debut en las Grandes Ligas con los Gigantes de Nueva York en 1951.

We are heartbroken to learn of the passing of Hall of Famer Willie Mays, one of the most exciting all-around players in the history of our sport.

Mays was a two-time MVP, 24-time All-Star, 12-time Gold Glove Award winner, and a recipient of the Presidential Medal of Freedom.

