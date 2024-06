Definidos los octavos de final de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024, que se lleva a cabo en Alemania, ha capturado la atención de millones de aficionados al fútbol alrededor del mundo.

Con la fase de grupos concluida, ahora es el turno de la emocionante ronda de octavos de final, donde las mejores selecciones del continente se enfrentarán en una serie de duelos decisivos. Esta fase de eliminación comenzará el sábado 29 de junio y se extenderá hasta el martes 2 de julio de 2024.

🚨🇪🇺 All set for Euro 2024 round of 16!

Who’s gonna win the Cup? 🏆👀 pic.twitter.com/KSOjR78oLy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024