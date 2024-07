Canadá ultima su puesta a punto para la semifinal contra Argentina

Canadá realizó este lunes su último entrenamiento antes de medirse este martes con la Argentina de Lionel Messi por un puesto en la final de la Copa América. Convertida en la gran sorpresa de este torneo, la selección canadiense, como ya hizo el domingo, volvió a ejercitarse en The Pingry School en Basking Ridge, una localidad de Nueva Jersey situada unos 60 kilómetros al suroeste del MetLife Stadium, de East Rutherford, en el que se jugará el encuentro este martes a partir de las 18:00 horas de Guatemala.

Esta tarde está prevista la rueda de prensa oficial de la Conmebol en el MetLife Stadium, en la que hablarán el seleccionador Jesse Marsch y un jugador de Canadá.

Como el domingo, a los canadienses no les asustó nada el intenso calor húmedo en Basking Ridge con una sesión que empezó a las 11 de la mañana con una temperatura de 32 grados, 58 % de humedad y 36 grados de sensación térmica.

They have the nation behind them! pic.twitter.com/Rhmk1yCj44

— Concacaf (@Concacaf) July 7, 2024