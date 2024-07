Caso Floridalma: Familiares esperan resultados de análisis del Inacif

Para las 10:00 horas de este jueves 11 de julio estaba programado que en el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal se llevara a cabo la audiencia de inicio de etapa intermedia del caso que se sigue en contra del médico Kevin Malouf y otras tres personas vinculadas con la desaparición de Floridalma Roque; sin embargo, fue suspendida.

La ciudadana hondureña, residente en Estados Unidos, viajó a Guatemala el 13 de junio de 2023 para someterse una cirugía estética y desde esa fecha se desconoce su paradero. Recientemente se encontraron restos humanos que podrían corresponder a la víctima.

Los implicados en el caso, los enfermeros Luis Castro y Susana Rojas y la anestesióloga Lidia Viviana Silva, fueron trasladados a la Torre de Tribunales para comparecer de manera personal, mientras que en el caso de Malouf, el principal sospechoso del crimen, participaría por medio de videoconferencia.

Debido a fallas técnicas en el sistema de audio, el juez Pedro Laynes anunció la suspensión de la audiencia. También detalló que quedaría reprogramada para el 21 de agosto. En esta fase del proceso penal se decidirá si los sindicados enfrentarán juicio o no.

José López, hijo de Floridalma Roque, expresó su molestia por la suspensión de la audiencia y reiteró el llamado para que se evidencie el crimen que se cometió contra su madre y se aplique la justicia contra quienes resulten responsables.

“La verdad hay cosas que no puedo decir porque me metería en problemas. Pero, realmente, a mí todo esto me tiene descontento, porque no es justo. Por ejemplo, vine a las cinco de la mañana, hago dos días de viaje, para que me salgan con que no hay audiencia. Aparte, tenemos más de un año esperando. Entiendo que los casos se tardan, pero se está tardando demasiado y seguimos viendo privilegios”, expresó tras salir del juzgado.