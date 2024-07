“¿Qué hubiera pasado si el presidente hubiera dicho soy homosexual?”: Jayro Bustamante

Actualmente, Jayro Bustamante se encuentra de gira de medios como parte de la promoción de su nueva película “Rita”. La cinta estará llegando al Festival Internacional de Cine Fantasía de Montreal, celebrado en Canadá.

En esta ocasión, el guatemalteco fusionó la fantasía mística con temas de infancia, inocencia, con un registro emocional potente en una historia inspirada en un evento de la vida real. La historia se centra Rita es una chica de 13 años que se va a la ciudad escapando de su padre abusivo.

Ella encuentra consuelo hasta que es puesta en custodia en una casa segura administrada por el Estado. Ella y sus compañeras planean un escape, el cual termina en un impactante acto de violencia.

Cabe destacar que la cinta se estará estrenando en Guatemala el próximo 7 de agosto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas están a la venta en Todoticket.com y tienen un precio de Platea Q350 y Balcones y Palco Q350.

Las declaraciones de Jayro Bustamante…

Recientemente, el cineasta fue invitado al podcast Backfocus Podcast, en donde tocó varios temas sobre la discriminación que se vive en Guatemala.

“Somos muy raros. Porque al mismo tiempo podemos tener un presidente homosexual, pero solo si él está dispuesto a mentir”, empieza diciendo Bustamante en el corto colgado en Tik Tok.

Además, agregó: “Si él hubiera dicho abiertamente soy homosexual y amo a este señor, no lo hubiéramos aceptado”. Asimismo, se refirió a la discriminación hacia la mujer indígena. “¿Qué significa ser mujer indígena menor, soltera y qué no habla español o que no vive en la ciudad, que no ha ido a la escuela?”.

Cabe destacar que el podcast se estará estrenando el próximo domingo, en donde Jayro también hablará de como “a algunas personas les da vergüenza ser guatemaltecos”. “Nuestras raíces nos avergüenzan”, puntualiza el cineasta en el clip.