Tensión en el Chelsea por los cánticos racistas de Enzo Fernández

La reciente controversia que envuelve al mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, y otros seleccionados argentinos ha generado una considerable tensión en el club inglés. La situación surgió después de que Fernández publicara en su cuenta de Instagram un vídeo que mostraba a los jugadores argentinos entonando cánticos racistas durante las celebraciones por la victoria en la final de la Copa América frente a Colombia, la cual ganaron por 1-0.

El vídeo, que rápidamente se viralizó, incluía letras ofensivas que se burlaban de los orígenes africanos de varios futbolistas franceses, destacando al delantero Kylian Mbappé. Tras la avalancha de críticas, Enzo Fernández emitió una disculpa pública en sus redes sociales.

“Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi portal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, declaró Fernández. Además, añadió: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad.”