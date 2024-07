Equipo tailandés golea al Borussia Dortmund en partido amistoso

Los amistosos de pretemporada suelen ser tomados con cierta ligereza, ya que su objetivo principal es permitir que los equipos ganen ritmo, condición física y, en algunas ocasiones, también generen ingresos a través de giras internacionales. Sin embargo, los resultados negativos, especialmente cuando son abultados, nunca son bien recibidos. Esto es aún más cierto para equipos de renombre, como el Borussia Dortmund, que recientemente alcanzó el subcampeonato en la UEFA Champions League.

El Dortmund, en su tercer amistoso del verano, sufrió una contundente derrota por 4-0 ante el Pathum United de Tailandia. Este inesperado resultado ocurrió durante su visita a Bangkok, antes de continuar su gira en Japón. El partido, que comenzó con 15 minutos de retraso debido a las fuertes lluvias, se jugó ante 15,000 espectadores que llenaron las gradas del estadio.

Desde el inicio, el equipo alemán mostró dificultades para adaptarse al ritmo del encuentro. A pesar de contar con una alineación bastante reconocible, el Dortmund fue superado en todas las áreas del juego por el campeón tailandés de 2021. La primera mitad del partido terminó con un marcador de 2-0 a favor del Pathum United, y la segunda mitad continuó en la misma tónica, finalizando con otros dos goles que sellaron la goleada.

Nuri Sahin, entrenador del Borussia Dortmund, presentó dos alineaciones diferentes para cada mitad del encuentro, buscando dar minutos a la mayoría de sus jugadores.

𝙄𝙉𝘾𝙍𝙀𝘿𝙄𝘽𝙇𝙀 performance by Pathum United as they beat Dortmund 🇹🇭🔥 pic.twitter.com/gLs1vVUwI9

— 433 (@433) July 21, 2024