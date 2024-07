Tráiler cae desde paso a desnivel en Quetzaltenango

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes 26 de julio en la zona 5 del departamento de Quetzaltenango, donde el conductor de un tráiler que trasladaba materiales de construcción perdió el control del volante y cayó desde el paso a desnivel de Las Rosas. En el área se mantienen complicaciones para circular.

El piloto del vehículo de carga explicó que tuvo complicaciones y no pudo evitar el incidente, pues una de las llantas explotó y esto llevó a que se precipitara desde la referida estructura. En ese momento, un motorista pasaba por la parte baja y fue impactado.

La motocicleta quedó totalmente destruida, pues gran parte del tráiler le cayó encima; sin embargo, un acto de reacción inmediata le permitió al conductor de la misma salvar su vida, pues segundos antes del incidente se percató del riesgo que existía.

“Me venía aproximando al trabajo y el tráiler cayó de paso a desnivel y, gracias a Dios, pude frenar y me bajé de la moto a tiempo antes de que todas las cosas terminaran de caer. No me pasó nada, solo un golpe en el brazo”, relató.