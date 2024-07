Las emotivas palabras de Jean Pierre Brol tras ganar medalla de bronce

El guatemalteco Jean Pierre Brol ha marcado un hito en la historia deportiva de Guatemala al obtener la medalla de bronce en la disciplina de tiro en la modalidad de foso durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Este logro representa la segunda medalla olímpica para Guatemala, la primera desde que Erick Barrondo ganó la plata en marcha en Londres 2012.

Jean Pierre Brol, de 41 años, proviene de una familia profundamente arraigada en el deporte del tiro. Su padre, Fernando Brol, es un destacado exatleta con una medalla de bronce en 1994 y un oro por equipos en los Juegos Panamericanos de este año. Sus hermanos, Enrique y Herbert, también son atletas olímpicos, habiendo competido en los Juegos de Río 2016 en la modalidad de doble trap. Este linaje deportivo ha influido en la carrera de Jean Pierre, quien, además de ser un tirador de élite, es ingeniero agrícola.

#Paris2024 | El presidente del país, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, no tardaron en expresar su orgullo y felicitaciones al medallista olímpico 🇬🇹🥉https://t.co/rQGtyOcwbB — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 30, 2024

Un Jean Pierre Brol al borde de las lágrimas

En su segunda participación olímpica, Brol demostró su habilidad y experiencia en el Centro de Tiro Chaterauroux. Después de las rondas de clasificación, donde obtuvo un puntaje de 122, Brol se ganó un lugar en la final tras un reñido shoot-off, compitiendo entre los mejores del mundo.

Durante la final, Brol mostró su temple y precisión al romper 35 platos, asegurando así el bronce. El oro fue para el británico Nathan Hales, quien estableció un nuevo récord olímpico, mientras que la plata fue para el chino Qi Ying. Este logro es especialmente significativo considerando que Brol ya había ganado el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, aunque en esa ocasión participó como atleta independiente debido a sanciones del Comité Olímpico Internacional a Guatemala.

Tras recibir su medalla, Brol compartió sus emociones y pensamientos en una emotiva declaración. Expresó su deseo de compartir este logro con su familia: “Con ganas de hablar con mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi madre, compartir las primeras sensaciones, primeros comentarios, eso es lo que se me viene a la mente, no he dimensionado el valor de esta medalla, uno siempre quiere más”. Además, destacó la importancia de la fe en su vida y carrera: “Yo venía por el oro, no se me dieron las cosas por x o y razón, pero igual, gracias a Dios, antes de empezar las competencias le pido a él y hoy está el resultado”.

Brol subrayó también el papel fundamental de su familia en su éxito, reconociendo el desafío de equilibrar su carrera deportiva con sus responsabilidades familiares. “Toca compaginar el deporte con la familia, mis hijos me extrañan, pero estoy seguro que me mandaron fuerza, ellos me formaron para poder tener esto”, afirmó con gratitud.