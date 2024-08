Francia acaba con el sueño olímpico de Argentina

En un emocionante encuentro disputado en la ciudad de Burdeos, la selección olímpica de Francia venció 1-0 a Argentina, asegurando su pase a las semifinales del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Jean-Philippe Mateta fue el héroe de la noche al anotar el único gol del partido en los primeros minutos, lo que permitió al equipo galo dominar el encuentro y mantener su ventaja hasta el final.

Desde el pitazo inicial, Francia mostró su intención de controlar el partido. Apenas transcurrían los primeros minutos cuando Jean-Philippe Mateta encontró la red. En una jugada bien trabajada desde el tiro de esquina, Michael Olise lanzó un centro preciso que Mateta, con un certero cabezazo, convirtió en gol. Esta temprana anotación fue un golpe anímico para Argentina y un impulso significativo para Francia, que aprovechó la ventaja para imponer su ritmo y estrategia en el campo.

#Paris2024 | ¡FRANCIA ELIMINA A ARGENTINA! Con anotación de Jean-Philippe Mateta, los galos derrotaron 1-0 a la ‘Albiceleste’ y clasifican a semifinales de los Juegos Olímpicos 🇫🇷 ❌ El partido termino con un conato de bronca entre jugadores de ambas selecciones. pic.twitter.com/mJqNvs415A — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 2, 2024

Francia toma su venganza ante Argentina

Tras el gol, Francia supo gestionar el partido con inteligencia. El combinado dirigido por la leyenda Thierry Henry mostró una sólida organización defensiva y un medio campo que controló la posesión del balón, evitando que Argentina pudiera generar peligro. El mediocampo fue clave para mantener la posesión y distribuir el juego. Francia manejó los tiempos del partido, evitando caer en el juego físico que proponía Argentina y buscando siempre ampliar su ventaja con rápidas transiciones ofensivas.

Argentina, por su parte, no se dio por vencida y buscó igualar el marcador con intensidad. Sin embargo, el equipo sudamericano se encontró con una muralla defensiva que no permitió mayores libertades. En la segunda mitad, Francia continuó con su estrategia de controlar el balón y esperar el momento adecuado para atacar. Argentina incrementó la presión, pero los franceses se mantuvieron firmes en su planteamiento. El entrenador Javier Mascherano realizó cambios para refrescar el ataque argentino, pero estos no surtieron el efecto deseado.

Con el pasar de los minutos, la desesperación se hizo evidente en el conjunto albiceleste, que no encontraba la manera de penetrar la defensa gala. Francia, por su parte, se dedicó a mantener su ventaja y asegurar el pase a semifinales, lo que lograron sin mayores sobresaltos.

Con esta victoria, Francia avanza a las semifinales del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se enfrentará a Egipto. El equipo africano logró su clasificación tras vencer a Paraguay en una emocionante tanda de penales, lo que promete un duelo interesante y reñido entre ambos equipos. En la otra semifinal, España, que eliminó a Japón, se medirá contra Marruecos, que goleó 4-0 a Estados Unidos.