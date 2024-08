VIDEO. Vandalizan mansión de Lionel Messi

En un intento por llamar la atención sobre la responsabilidad de los ricos en la crisis climática, activistas del grupo Futuro Vegetal arrojaron pintura roja y negra sobre la mansión de Lionel Messi en la isla española de Ibiza. El incidente, que ocurrió en una propiedad cerca de Cala Tarida, fue documentado en un video difundido por el grupo.

Los activistas desplegaron una pancarta en inglés con el mensaje: “Ayuda al planeta, cómete un rico. Abolir la policía” antes de lanzar la pintura contra la fachada blanca de la residencia. Futuro Vegetal explicó en un comunicado que la acción tenía como objetivo resaltar el papel de los ricos en la crisis climática, señalando que la mansión de Messi es, según ellos, una construcción ilegal.

El grupo citó un informe de Oxfam de 2003 que señala que el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres, subrayando que son las comunidades más vulnerables las que sufren las peores consecuencias de la crisis climática.

Lionel Messi, actualmente jugador del Inter Miami de la MLS, adquirió la propiedad en Ibiza en 2022 por aproximadamente 12 millones. La mansión, que cuenta con un spa, una sauna y una sala de cine, ha sido reportada por medios españoles como carente de certificado de ocupación debido a la construcción de varias habitaciones sin permiso.

