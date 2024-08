El joven guatemalteco que ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas

Guatemala celebra con orgullo el logro del joven Santiago Enrique Martínez Velásquez, quien recientemente obtuvo la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas WYMO 2024. Este evento, organizado por el Centro Organizador para la Olimpiada STEM, reunió a los talentos matemáticos más destacados de todo el mundo, quienes compitieron en una prueba de alto nivel académico y riguroso pensamiento crítico.

El triunfo de Santiago fue anunciado por su padre, Javier Martínez, a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. La publicación rápidamente se viralizó, generando una ola de felicitaciones y muestras de admiración hacia el joven talento guatemalteco.

“Mi hijo, Santiago Enrique Martínez Velásquez, ganó medalla de plata en las Olimpiadas de matemáticas WYMO 2024 hace unos minutos. ¡Gracias a todos los que nos apoyaron!”, expresó Javier Martínez, quien utiliza el usuario @_Pacam en dicha plataforma.

Las Olimpiadas de Matemáticas WYMO, que se llevaron a cabo del 8 al 11 de agosto, son una competencia de renombre internacional, en la que participan jóvenes de diferentes países con el objetivo de fomentar una actitud positiva hacia las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Este año, la competencia contó con la participación de representantes de 28 naciones, incluyendo Mongolia, Indonesia, Malasia, Pakistán, Turquía, Siria, Sri Lanka, Guatemala, Venezuela, Bolivia y México, entre otros.

Autoridades felicitan a guatemalteco que ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas

El logro de Santiago no pasó desapercibido para las autoridades guatemaltecas. El presidente Bernardo Arévalo, se sumó a las felicitaciones a través de sus redes sociales, expresando: “¡Muchas felicidades, Santiago! 🥈 Tu dedicación y talento son un ejemplo para todos nuestros jóvenes. ¡Gracias por llevar nuestra bandera a lo más alto! 🇬🇹”.

Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera también compartió un mensaje de orgullo: “Felicitaciones, Santiago, por tu increíble logro en las Olimpiadas. Representar a tu país y ganar es un verdadero testimonio de tu talento, dedicación y arduo trabajo. No solo has demostrado una habilidad excepcional en matemáticas, sino que también has hecho sentir orgullosos a todos los que te rodean”.

La competencia WYMO se organiza en tres categorías, de acuerdo al nivel escolar de los participantes. La categoría A incluye a estudiantes de cuarto a sexto grado; la categoría B, a aquellos de séptimo a noveno grado; y la categoría C, a los de décimo a duodécimo grado. Cada ronda, tanto la nacional como la internacional, consiste en un desafío de 25 preguntas que deben ser respondidas en un plazo de 120 minutos. Solo los participantes que logran clasificarse como finalistas tienen la oportunidad de optar por la premiación, que incluye medallas de oro, plata y bronce, junto con certificados y premios en efectivo.

El éxito de Santiago Enrique Martínez Velásquez en las Olimpiadas de Matemáticas WYMO 2024 no solo destaca su talento, sino que también coloca a Guatemala en el mapa internacional de las ciencias matemáticas, inspirando a futuras generaciones a seguir sus pasos.