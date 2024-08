Eduardo Camavinga descartado para final de Supercopa de Europa

El centrocampista francés del Real Madrid, Eduardo Camavinga ha quedado descartado para la final de la Supercopa de Europa de este miércoles frente al Atalanta italiano tras lesionarse en el último entrenamiento de su equipo en el estadio Nacional de Varsovia, informaron fuentes del club español.

Según las primera valoración de los servicios médicos, el jugador podría tener un esguince en la rodilla izquierda y se ha optado por no arriesgar en el partido en el que está en juego el primer título oficial de la temporada. Su lesión se produjo tras un golpe con su compatriota Aurelién Tchouaméni que le obligó a retirarse antes de tiempo

Camavinga, al que se escuchó gritar tras el lance, quedó tendido algunos instantes sobre el verde del recinto en el que este miércoles se jugará la final durante un partidillo en superficie reducida que tuvo que abandonar con gestos de contrariedad.

Posteriormente, ya incorporado, puso rumbo a los vestuarios por su propio pie acompañado de miembros del cuerpo médico mientras el resto de sus compañeros continuaba la sesión de trabajo.

This was the moment Real Madrid’s Eduardo Camavinga (21) got injured in practice. The scream. 😳🇫🇷pic.twitter.com/zdQmmhNntq

