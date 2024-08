FOTOS. Kylie Jenner rompe el Internet con su candente trikini

Kylie Jenner rompió Instagram al presentar la nueva colección de trajes de baño de su marca Khy.

La empresaria apareció con un candente trikini que dejó a la vista su espectacular figura curvilínea. El traje de baño era de color gris y tenía un corte en el escote y lució la piel de su cintura.

Su nueva colección de bikinis y trajes de una pieza destaca porque están elaborados con tela satinada. Los modelos estarán a la venta a partir del 21 de agosto y ella dice que es el “lanzamiento más sexy hasta ahora”.

sexiest drop yettt 🤭 khy satin swim dropping in just 2 days 08/21 on https://t.co/OrxInHV4B5 🩶🩷🩵💚🧡🖤 pic.twitter.com/u498lPRK4e

Con sus sexy fotos, la influencer logró más de 4 millones de likes, siendo una de las publicaciones con más likes en lo que va de este 2024.

Kylie Jenner se convirtió en tendencia hace unas semanas luego de que rompiera en llanto en el episodio más reciente de The Kardashians.

Añadió que la gente en internet es insensible al hablar de su apariencia todo el tiempo.

“Estamos deshumanizados en nuestra familia. Con nosotros no hay reglas. No creen que tengamos ningún sentimiento”, agregó Kendall.

Kylie Jenner recordó cuando fue criticada por quitarse el relleno de labios.

“Odio incluso tener esta conversación una y otra vez. Se siente como si fuera una pérdida de tiempo porque creo que conmigo nunca va a cambiar”.

“Nunca antes había llorado por esto, pero supongo que sí me afecta”, admitió Kylie. “La gente ha estado hablando de mi apariencia desde que tenía 12 o 13 años, incluso antes de que me rellenaran los labios”.

TOMORROW 🩵🩵🩵 all new khy satin swim drops 9am pst 08/21 on https://t.co/OrxInHV4B5 see ya thereee pic.twitter.com/T0K8GwLhOO

— Kylie Jenner (@KylieJenner) August 20, 2024