Joao Cancelo nuevo jugador del Al Hilal de Arabia Saudí

El fútbol internacional ha sido testigo en los últimos años de un creciente éxodo de grandes estrellas hacia el Medio Oriente, particularmente hacia la liga saudí, que ha comenzado a atraer a jugadores de renombre mundial con ofertas económicas difíciles de rechazar. En este contexto, el portugués João Cancelo, lateral de gran calidad técnica y versatilidad, se ha convertido en la más reciente adquisición del Al Hilal de Arabia Saudí.

El traspaso de Cancelo al Al Hilal ha generado una gran expectación entre los aficionados y los medios deportivos. A sus 30 años, Cancelo, quien jugó la pasada temporada en el FC Barcelona cedido por el Manchester City, ha decidido dar un giro en su carrera y aceptar la propuesta del club saudí. Después de meses de incertidumbre sobre su futuro y de coqueteos con una posible continuidad en el Barça, el lateral portugués ha optado por embarcarse en una nueva aventura en el fútbol de Arabia Saudí.

🚨🔵 João Cancelo to Al Hilal, here we go! Deal in place for €25m package to Manchester City.

Cancelo completed first part of medical and verbal agreement is done, waiting to sign documents in the next hours.

Salary up to €15m package net per year on deal until 2027.

🇸🇦🤝🏻 pic.twitter.com/EZ3QLn0Xvm

