El corazón de Juan Izquierdo dejó de latir

El futbolista uruguayo Juan Izquierdo falleció este martes en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde se encontraba internado con un cuadro neurológico crítico.

“Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo”, señaló la institución uruguaya en sus redes sociales.

Añadió: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. QEPD. Juan, estarás para siempre con nosotros.

El futbolista uruguayo Juan Izquierdo, ingresó en un hospital de Brasil tras desmayarse en la cancha del São Paulo el jueves pasado durante un partido de Copa Libertadores. Y de acuerdo al último comunicado, publicado ayer, estaba con un “cuadro neurológico crítico”.

El lateral de Nacional permaneció ingresado en una unidad de cuidados intensivos del hospital Albert Einstein de São Paulo y dependía de ventilación mecánica”.

El jugador de 27 años se desplomó en los últimos minutos del encuentro que Nacional y São Paulo disputaron por los octavos de final de la Libertadores, por causa de una arritmia cardíaca. Fue retirado del estadio Morumbi en una ambulancia y trasladado inmediatamente al hospital, donde ingresó en “parada cardíaca, de inicio indeterminado,” y tuvo que ser reanimado con un desfibrilador.

São Paulo expresó este martes su “profunda tristeza” por el fallecimiento del defensa uruguayo Juan Izquierdo. Su deceso se da cinco días después de desplomarse durante un partido de Copa Libertadores en el estadio del equipo brasileño.

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.

Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024