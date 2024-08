VIDEO. Integrante de La Adictiva se pone nervioso al besar a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar no ha dejado de estar en el ojo del huracán tras su relación con Christian Nodal y su posterior boda, ahora causa controversia por “robarle el corazón” a Luisito de La Adictiva.

La agrupación compartió un video en TikTok donde aparece Luis Fermín mostrando una pared llena de firmas cuando justo aparece la cantante para saludarlo con un beso en la mejilla.

Fue la actitud del musico sorprendió en redes sociales debido a su nerviosismo ante la presencia de la joven de 20 años.

Con un tono rojizo en las mejillas, se detuvo a saludar, se puso la mano sobre la boca y aseguró que “se le olvidó” lo que estaba diciendo, mientras sus compañeros decían que “se puso como una manzana”.

“Ya, se me fue el pedo ya… me puse rojo, güey, se me fue el pedo”, expresó entre risas.