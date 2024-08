VIDEOS: Tifón Shanshan causa estragos y deja tres muertos en Japón

El poderoso tifón Shanshan tocó tierra este jueves en la isla principal de Kyushu, al suroeste de Japón, causando estragos y dejando, de momento, tres muertos, 82 heridos y un desaparecido, además de llevar a las autoridades a recomendar la evacuación de millones de personas.

El tifón, el décimo de este tipo de la temporada en el Pacífico y catalogado como “muy fuerte” por las autoridades niponas, está provocando lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanadas y marejadas ciclónicas a su paso.

Al menos tres personas han fallecido durante una avalancha de tierra que tuvo lugar dos días antes por el frente de lluvias causado por el tifón en Gamagori, Aichi, en el centro del país, según cifras ofrecidas por las autoridades niponas.

Otras 82 personas han sufrido heridas de diversa consideración, la mayoría de ellas en las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima. El desaparecido es un hombre de unos 60 años que cayó al mar en el puerto de Kagoshima en la víspera mientras trataba de amarrar su barco, según detalló la cadena pública NHK.

El tifón Shanshan ha provocado inundaciones en vías públicas de localidades como Tsu, en la prefectura de Mie (centro), o en zonas agrícolas y urbanas de Oita (suroeste), además de dejar centenares de viviendas dañadas por las ráfagas de viento en Miyazaki y Kagoshima.

#BREAKING #BREAKINGNEWS

Typhoon Shanshan threat forces mass evacuations in #Japan

An evacuation order has been issued for 845,000 people on the Japanese island of Kyushu ahead of the expected arrival of Shanshan, while businesses are suspending work. Toyota has stopped all its… pic.twitter.com/APLBrQTakp

— 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) August 28, 2024