Andrés Fernández califica como “inexplicable” su participación en París 2024

El pentatleta guatemalteco Andrés Fernández, quien representó a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024, compartió recientemente sus experiencias y reflexiones sobre lo que fue su debut en la máxima competencia deportiva a nivel mundial. Durante una visita a las instalaciones de Emisoras Unidas, Fernández concedió una entrevista en el programa Súper Deportivo, donde habló abiertamente sobre su participación, los desafíos que enfrentó, y el impacto que los Juegos Olímpicos han tenido en su vida.

Andrés Fernández describió su primera participación en los Juegos Olímpicos como una experiencia inolvidable y llena de emociones. “Fue una sensación inexplicable. Por ser mi primera vez en unos Juegos Olímpicos no sabía qué esperar. Me sorprendió la cantidad de personas que observaron el pentatlón moderno”, comentó el atleta guatemalteco.

#SúperDeportivo | Andrés Fernández, atleta olímpico: “No mucho me gusta el futbol, pero sí escucho los partidos del Mundial y los más importantes”. Andrés reconoce que le va a Municipal, y es un fiel seguidor de Lionel Messi.#Paris2024 Siga la transmisión en nuestra radio en… pic.twitter.com/hTrT0MMUTF — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 3, 2024

Andrés Fernández hace un repaso de su participación en París 2024

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue la visión de Fernández sobre la ceremonia inaugural, un evento que muchos consideran uno de los momentos más emblemáticos de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, para Fernández, la experiencia fue diferente a lo que esperaba. “La inauguración estaba preparada para los televidentes, pero si uno lo ve en vivo no vale la pena. No hay nada qué ver, la mayoría del show está pregrabado”, expresó, revelando una perspectiva poco común sobre este evento multitudinario.

Fernández también habló sobre el nivel de competencia en París 2024, subrayando que, aunque el número de atletas es menor en comparación con otros eventos internacionales como las Copas del Mundo, la calidad es extremadamente alta. “En los Juegos Olímpicos hay hasta pocos atletas comparados con Copas del Mundo, pero uno sabe quiénes son los mejores ranqueados o los mejores en cada una de las disciplinas”, explicó.

A pesar de contar con instalaciones adecuadas para el entrenamiento en Guatemala, Fernández señaló que uno de los mayores desafíos es la falta de personal especializado, lo que los obliga a viajar al extranjero para prepararse. “Sí tenemos las instalaciones, pero no tenemos la gente, por eso viajamos al extranjero para foguearnos en Europa”, dijo. Además, mencionó que en Guatemala no existe un complejo específico para la práctica del pentatlón moderno, lo que complica su preparación, ya que deben desplazarse entre diferentes instalaciones para entrenar cada una de las cinco disciplinas que componen este deporte.

El pentatlón moderno es un deporte que requiere una dedicación total, y Fernández es consciente de los sacrificios que implica. “En el pentatlón moderno lo que más se sacrifica es el tiempo, no solo de uno, sino el de la familia, amigos y temas de la universidad”, comentó. A pesar de estos sacrificios, su pasión por el deporte es evidente. Al hablar sobre sus puntos fuertes, mencionó que la natación es su mejor disciplina dentro del pentatlón, seguido por la carrera. No obstante, reconoció que aún tiene áreas por mejorar, como el tiro y la esgrima, y que deberá entrenar intensamente para adaptarse a los cambios en las reglas del pentatlón moderno, donde el ecuestre será reemplazado por una carrera con obstáculos en futuros Juegos Olímpicos.

Fernández destacó el apoyo que ha recibido de las autoridades deportivas de Guatemala, lo que ha sido fundamental para su desarrollo y éxito en el deporte. “Siempre hay apoyo por parte de nuestras autoridades, ya que el pentatlón moderno ha tenido buenos resultados”, afirmó. También compartió su admiración por otros atletas guatemaltecos que participaron en París 2024, como Jean Pierre Brol, Adriana Ruano, Luis Grijalva y Kevin Cordón, de quienes guarda un profundo respeto y aprecio.

Para finalizar, Andrés Fernández agradeció a Guatemala por el apoyo recibido y compartió un mensaje inspirador para todos aquellos que persiguen sus sueños. “Gracias a Guatemala por todo el apoyo que nos dan, es eso lo que uno necesita. Los sueños se cumplen, las metas se logran tarde o temprano cuando uno lo quiere y lo trabaja. Hay que hacer las cosas que a uno le gusta con el corazón”, expresó. Además, recordó un consejo que le dieron sus padres: “Mis papás me decían que hiciera esto no por dinero, sino que hiciera las cosas porque me gustaran y que lo hiciera bien”.