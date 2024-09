Estevao, el quinto jugador más joven en debutar con Brasil

El fútbol brasileño sigue forjando jóvenes talentos, y el más reciente en brillar con luz propia es Estevão, el prometedor delantero del Palmeiras. Con tan solo 17 años y 135 días, el habilidoso extremo se ha convertido en el quinto futbolista más joven en la historia en debutar con la selección absoluta de Brasil. Estevão tuvo su esperado estreno el pasado viernes, en un partido crucial ante Ecuador, correspondiente a la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Nacido el 24 de abril de 2007, Estevão ya había llamado la atención del mundo del fútbol debido a su talento en las categorías juveniles del Palmeiras, y con su debut en la selección brasileña, ha reafirmado su enorme potencial. En el minuto 62 del partido, disputado en el estadio Couto Pereira de Curitiba, el joven atacante sustituyó a Luiz Henrique, jugador del Botafogo y exdelantero del Real Betis, para vivir sus primeros minutos como internacional absoluto.

La entrada de Estevão al campo no fue solo un acontecimiento especial para él, sino también un momento significativo para la rica historia del fútbol brasileño. Con su debut, se unió a un selecto grupo de jugadores que lograron estrenarse a una edad muy temprana con la camiseta de la pentacampeona del mundo. En esta prestigiosa lista figuran leyendas del fútbol como Pelé, quien debutó con 16 años y 257 días; Edu, con 16 años y 306 días; Ronaldo Nazário, con 17 años y 224 días; y Endrick, su excompañero en Palmeiras, que se estrenó con 17 años y 246 días.

Estevão, al igual que Endrick, ha sido considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Mientras Endrick ya ha dado el salto al fútbol europeo, actualmente jugando para el Real Madrid, el joven Estevão está siendo objeto de fuertes rumores sobre un posible traspaso al Chelsea inglés, lo que demuestra el interés que ha despertado a nivel internacional.

Brasil, bajo la dirección del seleccionador Dorival Júnior, venía de una decepcionante Copa América disputada en Estados Unidos, y el partido contra Ecuador era una oportunidad para reivindicarse ante la afición. Sin embargo, a pesar de conseguir una ajustada victoria por 1-0, gracias a un gol del delantero Rodrygo, el equipo volvió a generar muchas dudas con su rendimiento. A lo largo del encuentro, la falta de fluidez en el juego y la incapacidad para dominar con claridad a un rival teóricamente inferior, provocaron el malestar de los aficionados, que en varios momentos abuchearon al equipo.

La actuación de Estevão, aunque no decisiva en el marcador, fue un soplo de aire fresco. Su habilidad con el balón y su capacidad para encarar a los defensores dejaron entrever el potencial que puede aportar a la Canarinha en el futuro. Dorival Júnior mostró su confianza en el joven, permitiéndole debutar en un momento delicado para el equipo, lo que subraya las expectativas que existen sobre su desarrollo.

Con esta victoria ante Ecuador, Brasil se mantiene en la cuarta posición de la tabla de las eliminatorias sudamericanas, con un registro de tres victorias y tres derrotas. El equipo aún no ha logrado consolidarse en esta fase clasificatoria, lo que ha generado preocupación entre los seguidores de la selección, acostumbrados a un rendimiento mucho más sólido. El próximo reto de la Canarinha será enfrentar a Paraguay el martes en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Este encuentro será clave para que Brasil pueda escalar posiciones y retomar la confianza de cara a su objetivo principal: clasificar al Mundial de 2026.

17-year-old Estêvão is the second youngest player to debut for Brazil this century after Endrick ✨🇧🇷 pic.twitter.com/8AL0qo8UEi

— 433 (@433) September 7, 2024