Vitor Roque se sincera tras su salida del Barcelona

Vítor Roque, una de las jóvenes promesas del fútbol brasileño y europeo, rompió el silencio tras su salida del FC Barcelona, expresando abiertamente su frustración y decepción con el club catalán. El delantero, actualmente cedido al Real Betis Balompié, no ocultó su descontento por cómo se desarrollaron los acontecimientos durante su estancia en el Barcelona, revelando detalles sobre lo que considera una etapa difícil en su carrera profesional.

Vítor Roque, que llegó al FC Barcelona con altas expectativas tanto por parte del club como de los aficionados, fue considerado uno de los fichajes más prometedores de los últimos años. Su velocidad, potencia y capacidad goleadora habían llamado la atención de los grandes equipos europeos, y el Barcelona decidió apostar por él con la esperanza de que fuera una pieza clave en el futuro del equipo.

🚨🇧🇷 Vitor Roque: “My time at Barça? It was a bit complicated for me”.

“When I arrived I had some opportunities but not in the way I expected but my head is calm”.

“I’m focused on my work with Betis. I thank God for the opportunity to wear the Seleção shirt once again”. pic.twitter.com/b1KRWC1UFv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2024