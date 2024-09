Futbolistas que repiten del último duelo entre Guatemala y Costa Rica

Este lunes, Guatemala y Costa Rica se enfrentarán nuevamente en un partido crucial correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ambos equipos llegan con la moral en alto tras conseguir victorias en sus respectivos encuentros inaugurales, lo que hace que este duelo sea de suma importancia para consolidar su posición en la tabla.

Sin embargo, este no será el primer choque reciente entre ambas selecciones. La última vez que Guatemala y Costa Rica se vieron las caras fue el 15 de junio de 2023, en un partido amistoso que sirvió como preparación para la Copa Oro de ese año. En esa ocasión, Guatemala se impuso 1-0, con un solitario gol de Carlos Mejía, en lo que fue un partido cerrado y estratégico.

¿Cuántos jugadores repiten del último Guatemala vs. Costa Rica?

A medida que se acerca el nuevo enfrentamiento, es interesante notar que varios de los futbolistas que disputaron aquel amistoso volverán a estar presentes en el partido del lunes, manteniéndose como piezas claves en el esquema del técnico Luis Fernando Tena. Prácticamente, el mismo once titular que logró la victoria en junio está disponible para este nuevo duelo, lo que otorga a Guatemala una ventaja en cuanto a continuidad y cohesión.

En aquel amistoso de junio, Luis Fernando Tena alineó a Nicholas Hagen como arquero titular. Hagen ha sido un pilar en el arco guatemalteco, mostrando solidez y confianza en cada una de sus actuaciones, por lo que no sorprende que vuelva a ser el encargado de custodiar la portería en este crucial enfrentamiento.

En la línea defensiva, el cuarteto titular estuvo conformado por Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Ardón. Los cuatro jugadores forman parte de la convocatoria actual y es probable que vuelvan a ser elegidos para enfrentar a Costa Rica. Aaron Herrera, en particular, ha sido una incorporación clave para la selección guatemalteca, destacándose por su versatilidad y solidez en el juego tanto defensivo como ofensivo. Pinto y Samayoa han formado una dupla confiable en el centro de la defensa, mientras que Ardón ha demostrado ser un lateral seguro, con proyección hacia adelante.

En el mediocampo, Tena alineó a Alejandro Galindo, Rodrigo Saravia y Óscar Castellanos en el amistoso anterior. Todos ellos repiten convocatoria para este partido, y es probable que nuevamente sean opciones fuertes para ocupar el mediocampo guatemalteco, seguramente la única variante sea Marco Domínguez o Jonathan Franco en lugar de Rodrigo Saravia.

En cuanto a la delantera, Carlos Mejía y Rubio Rubín fueron titulares en junio. Mejía, autor del único gol en aquel encuentro, no estará presente esta vez debido a una lesión, lo que representa una baja sensible para Guatemala. Rubín, por su parte, sigue siendo una de las principales referencias en ataque para la selección chapina, y se espera que lidere el frente ofensivo en busca de generar peligro ante la defensa costarricense. Sin embargo, uno de los cambios notables en el once titular es la ausencia de Esteban García, quien también fue parte de la alineación inicial en junio. García no fue convocado para este partido, lo que abre la puerta a posibles variantes en la zona ofensiva, donde jugadores como Nathaniel Méndez-Laing u Óscar Santis puedan tener protagonismo.

En cuanto a los suplentes de aquel partido amistoso, la convocatoria actual ha sufrido cambios significativos. En junio, nombres como Fredy Pérez, Ricardo Jerez, Stheven Robles, Gerardo Gordillo, Renato Sequén, Jesús López y César Archila estuvieron presentes en el banquillo, pero para el partido del lunes no han sido llamados por el cuerpo técnico.

De los jugadores que estuvieron en el banquillo en aquel amistoso, solo José Morales y Pedro Altán han sido convocados nuevamente.