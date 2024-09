Luka Modrić celebra sus 180 partidos como internacional con un golazo

En el día de sus 180 partidos como internacional, Luka Modrić dio el primer triunfo en la Liga de Naciones a Croacia que fue mejor en Osijek que Polonia (1-0), que solo asomó sus argumentos ofensivos en el tramo final, con el marcador en contra.

El jugador del Real Madrid, con 39 años, es aún el timón del combinado balcánico que afrontó el duelo contra Polonia con una racha de cuatro partidos sin ganar. Tres en la pasada Eurocopa, donde completó una discreta actuación, al que sumó el revés encajado contra Portugal el pasado jueves, en la primera jornada.

Polonia, sin embargo, se plantó con más argumentos y mejor predisposición porque, a última hora y de penalti, logró ganar en Glasgow a Escocia en su reciente compromiso (2-3).

Sin embargo, el combinado de Michał Probierz mostró su lado más gris, sin ofrecer noticia alguna hasta que el partido se rompió, beneficiado por los cambios y el cansancio croata.

Modrić fue el timón. Mantiene en Croacia el protagonismo que ya ha perdido en el Real Madrid. Todas las acciones pasan por los pies del capitán convertido en el segundo jugador europeo con más partidos internacionales, igual que el español Sergio Ramos, y solo por detrás de Cristiano Ronaldo que rebasa los doscientos.

De hecho, de un córner botado por Modrić salió la primera ocasión local. La cabeceó Duje Caleta-Car y lo detuvo Lukasz Skorupski. Después, Modric probó fortuna desde fuera del área y el balón se marchó fuera. Además, asistió pasada la media hora a Igor Matanovi que culminó por encima del larguero.

Todo pasaba por Luka Modrić La primera presencia de Polonia en el área rival fue al inicio de la segunda parte, con un tiro algo inocente de Nicola Zalewski que sorprendió a Dominik Livakovic que no pudo agarrar el balón a la primera.

