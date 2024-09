Scaloni pone fecha al regreso de Messi con la selección argentina

Lionel Messi, el capitán y máxima estrella de la Selección Argentina, sigue siendo el centro de atención en cada ciclo de eliminatorias. Tras su ausencia en la reciente convocatoria para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, los aficionados y el cuerpo técnico esperan ansiosamente su retorno al equipo. El seleccionador Lionel Scaloni ha proporcionado algunas pistas sobre cuándo podría volver Messi, aunque todo dependerá de su estado físico.

Messi se perdió la actual convocatoria debido a una lesión en el tobillo derecho, la cual ha sido un tema delicado desde la final de la Copa América 2024, donde Argentina se coronó campeona tras vencer a Colombia. Aunque la gravedad de la lesión no fue alarmante en su momento, el astro argentino ha tomado un periodo de descanso para recuperarse completamente. Lionel Scaloni, consciente de la importancia de su capitán tanto para el equipo como para los hinchas, ha decidido no arriesgar su estado físico en estas primeras fechas de eliminatorias.

¿Qué estará escribiendo Scaloni? 🤔 pic.twitter.com/OVEexRdyxG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 8, 2024

¿Cuándo volverá Messi?

Durante una conferencia de prensa reciente, Scaloni dejó claro que su intención es volver a contar con Messi para la próxima doble fecha de eliminatorias, programada para octubre. “Esperamos que empiece a jugar pronto. Cuando tengamos que dar la siguiente lista, nos comunicaremos con todos, y él no será la excepción”, mencionó el técnico argentino, dejando la puerta abierta para el regreso del ’10’.

La próxima cita de la Albiceleste en las eliminatorias será en octubre, donde se medirán ante Venezuela y Bolivia, dos rivales que siempre representan un desafío, especialmente considerando la altitud de La Paz, donde se jugará el encuentro frente a Bolivia. Aunque Argentina ha demostrado un buen rendimiento sin su capitán, como la reciente goleada 3-0 ante Chile, la presencia de Messi es insustituible para dar ese “toque final” en el campo.

Scaloni subrayó que, si bien su equipo tiene una idea de juego bien definida que no depende exclusivamente de Messi, es indiscutible que contar con el mejor jugador del mundo en cancha añade un plus irremplazable. “Es difícil que un equipo no tenga dependencia de él. Es un futbolista único y hasta es lógico que dependa de él. Pero este equipo ha demostrado que puede jugar de manera sólida sin él”, destacó Scaloni.