Karol G y Taylor Swift protagonizan candente baile en los VMAs

Esta noche se llevó a cabo una edición más de los premios VMAs, directamente desde la ciudad de Nueva York. Varias fueron las estrellas que deslumbraron por la alfombre roja y por el escenario principal, dentro de ellas Karol G y Taylor Swift.

Un momento que acaparó por completo las cámaras fue cuando la colombiana invitó a bailar a Taylor Swift. En las redes sociales circula un clip en donde se puede ver el momento que se ha convertido en el favorito de muchos internautas.

“Que grandes estrellas las que se juntaron”, “Se puede ver a Taylor disfrutando del baile”, “Eso si es pasarlo de lo mejor”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales. Cabe destacar que, la figura de Karol G ha llamado la atención de los internautas, ya que ha luciendo una cintura de avispa.

En su llegada a los premios, la joven lució un vestido en colores anaranjado y amarillo que acentuban a la perfección su figura.

Taylor Swift y Karol G fueron las reinas de la noche…

La ceremonia de este año promete nuevamente galardonar a lo mejor de la escena musical actual y mostrar presentaciones en vivo con los artistas del momento. La artista más nominada de esta edición es la cantante estadounidense Taylor Swift, que tienen 10 menciones principalmente por su video “Fortnight”.

Después de llegar a varios lugares del mundo con su Eras Tour, ahora tiene la oportunidad de ampliar su récord en la categoría Video del Año, un premio que ya ha ganado en cuatro ocasiones anteriores. Muy cerca de Swift está también el rapero Post Malone con nada menos que nueve nominaciones.

Asimismo, Malone, a quien le sigue Ariana Grande con seis menciones, también ha conseguido una mención adicional por “I Had Some Help” con Morgan Wallen. Uno de los actos más esperados de la noche será la apertura de la ceremonia a cargo de Eminem.