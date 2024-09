Otra brillante actuación de Haaland guía el triunfo del Manchester City

El Manchester City logró una victoria crucial ante el Brentford en el Etihad Stadium, con una remontada comandada por el imparable Erling Haaland. Con este triunfo por 2-1, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se consolida como líder en solitario de la Premier League, mientras Haaland sigue rompiendo récords y demostrando por qué es una de las estrellas más letales del fútbol mundial.

El noruego volvió a ser protagonista con un doblete que le permite alcanzar los nueve goles en las primeras cuatro jornadas del campeonato, superando el récord histórico de Wayne Rooney, quien había anotado ocho en el mismo periodo durante la temporada 2011-2012. Haaland no solo iguala a leyendas del fútbol inglés, sino que establece un nuevo estándar para los delanteros en la Premier League.

It’s four wins out of four for @ManCity ✅ #MCIBRE pic.twitter.com/rQgxGwCrmh

The perfect start to the season 👏

Este doblete fue aún más significativo debido a las circunstancias emocionales que rodeaban a Haaland. Dedicó su actuación a la memoria de Ivar Eggja, un amigo cercano a su familia que falleció recientemente. Con su habitual frialdad y precisión, el delantero no dejó que la presión lo afectara, y fue clave para la remontada del City.

El partido no comenzó de la mejor manera para los “citizens”. Apenas a los 25 segundos, el Brentford se adelantó en el marcador gracias a un gol de Yoane Wissa, quien aprovechó un error defensivo de John Stones. El despeje fallido de Stones dejó a Wissa solo frente a Ederson, y el delantero del Brentford no desaprovechó la oportunidad para batir al portero brasileño.

Los primeros diez minutos fueron un vendaval de oportunidades para el Brentford, que pudo haber ampliado su ventaja. El equipo de Thomas Frank presionó con intensidad, mientras que el Manchester City parecía desconectado y superado por el ritmo del partido. Sin embargo, los “bees” no lograron concretar sus ocasiones, y el City fue recuperando el control del juego.

A medida que avanzaban los minutos, el Manchester City comenzó a tomar el control del partido, dominando la posesión y empujando al Brentford hacia su propio campo. Aunque el Brentford no se sintió incómodo defendiendo, el peligro constante de Haaland en el área rival hacía inevitable la remontada.

El primer gol del noruego llegó en el minuto 20, cuando se revolvió dentro del área y conectó un potente disparo de derecha que dejó sin opciones al portero Mark Flekken. Este gol fue el inicio del cambio de rumbo del partido, y el City comenzaba a imponerse en el terreno de juego.

El Manchester City no estaba del todo cómodo en el partido, pero cuando tienes a un delantero como Haaland, siempre hay posibilidades de ganar. En la segunda mitad, Guardiola optó por introducir a Rodri y Josko Gvardiol para controlar mejor las contras del Brentford, que seguía siendo peligroso.

Poco después, llegó el segundo gol de Haaland, esta vez a partir de un largo pase de Ederson. El portero brasileño, que ya suma cuatro asistencias desde su llegada a la Premier League, lanzó un balón en profundidad que Haaland controló tras imponerse en el duelo aéreo con Ethan Pinnock. Con una definición magistral, picó el balón sobre Flekken para poner el 2-1 en el marcador.

El City se mostró muy superior en la segunda parte, y Haaland estuvo cerca de lograr un hito histórico: ser el primer jugador en anotar tres hat-tricks consecutivos en la era de la Premier League. Sin embargo, Flekken tuvo una actuación destacada, frustrando en varias ocasiones los intentos del delantero noruego. Además, Haaland se topó con el poste en los minutos finales, lo que evitó que lograra el ansiado tercer gol.

A pesar del dominio del City, el Brentford no se rindió y tuvo dos ocasiones claras en el tiempo de descuento. La afición local contuvo el aliento, pero finalmente los “bees” no pudieron aprovechar sus oportunidades, y el City aseguró una victoria que vale mucho más que tres puntos, especialmente tras el tropiezo del Liverpool en la jornada.

Con esta victoria, el Manchester City se coloca en la cima de la Premier League con 12 puntos de 12 posibles, y todo apunta a que seguirán siendo los grandes favoritos para revalidar su título. Pep Guardiola sigue demostrando su capacidad para ajustar su equipo en situaciones complicadas, y con Haaland en plena forma, el City parece casi imparable.

A thread of players to have scored nine goals in the first four games of a @premierleague season:@ErlingHaaland ✨ pic.twitter.com/yqFns4Jszn

— Manchester City (@ManCity) September 14, 2024