Christian Nodal explota en redes y habla del por qué no sube fotos de su hija

El reciente cumpleaños de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, ha desatado una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

Las imágenes mostraron al cantante presente en la celebración que se realizó en Argentina; sin embargo, algunos fanáticos lo criticaron por no hacer una felicitación pública.

Tras los comentarios, él rompió el silencio en un video donde se muestra bastante molesto y habló de las críticas sobre la exposición de su hija en redes sociales y la razón por la que no felicitó a su primogénita públicamente por su cumpleaños.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que qué mal el otro”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, como usan una imagen con mi hija para decir: ‘ah no, que este cab… no quiere pagar manutención, ah no que una jueza negoció que no sé qué (…), hablan tanta mier…, se inventan tanta mier… que yo no tengo estómago para leerlos”.

Él explicó que los comentarios negativos lo desmotivan a compartir contenido sobre su hija. En lugar de felicitar a su hija públicamente, prefiere mantener los momentos familiares en privado.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierd… en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

El cantante quiere lo mejor para ella

Christian Nodal señaló que lo importante para él es que su hija, cuando crezca, pueda ver en su álbum familiar que su padre siempre estuvo presente y que hizo sacrificios para brindarle una buena vida.

“Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite, no se metan para estas cosas”, puntualizó.

Al parecer las cosas entre el artista mexicano y Julieta quedaron en buenos términos tras la fiesta de su hija, pues ahora él de nuevo la sigue en redes sociales.